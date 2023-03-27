Подмосковье 27 марта 2023, 15:44 Подмосковные конькобежцы завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях «Коломенский лед»

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Спортсмены из Московской области завоевали 16 медалей на XIII Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Коломенский лед». Они привезли домой девять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях поучаствовали более 250 человек из 20 регионов России и Белоруссии. Конькобежцы пробежали 500 метров, а также один, полтора, три и пять километров. Победителей определяли среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, а также юношей и девушек 16-17 лет.

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На дистанции 500 метров подмосковные спортсмены завоевали четыре награды. Среди девушек 16-17 лет Ксения Сиразева стала второй, а Мария Сыряна — третьей. Среди юниорок лучшей стала Виктория Морозова. У женщин третье место заняла Дарьи Качановой.

На дистанции один километр среди девушек второй стала Кристина Ершова.

Также призовые места заняли Виктория Морозова, Дарья Качанова, Марина Таунгавер, Михаил Казелин, Антон Водиченков, Мария Сыряная, Илья Иванов, Павел Счастливцев и Даниил Чмутов.

Соревнования прошли 25 и 26 марта в конькобежном центре «Коломна».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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