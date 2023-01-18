Подмосковье 18 января 2023, 17:39 Подмосковные компании приняли участие в 43 международных выставках в 2022 году Публичное достояние

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Подмосковные компании, развивающие экспортную деятельность, стали участниками 43 международных выставок в 2022 году. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Принимать участие в выставках компаниям из Подмосковья помогает Фонд поддержки экспорта Московской области.

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« Потенциальным участникам выставки помогают решить не только организационные вопросы, но и берут на себя их сопутствующие расходы, что особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря этому свою продукцию потенциальным иностранным партнерам смогли представить 308 экспонентов из Подмосковья », — сообщила Зиновьева.

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Среди участников выставок — компания «РОСТОКС-Н», которая в сентябре–октябре 2022 года благодаря содействию Фонда стала участником коллективного стенда Подмосковья на международной выставке «Maktek Eurasia 2022», которая прошла в Стамбуле. По итогу выставки компания заключила экспортный контракт с партнерами из Бразилии.

Еще одной компанией стал производитель медицинского оборудования из Дубны «ЕЛС-МЕД». Благодаря участию в 26-й Международной медицинской выставке «Здравоохранение — TIHE 2022», проходившей в Ташкенте, компания заключила экспортное соглашение с партнерами из Узбекистана.

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