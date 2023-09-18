Подмосковье 18 сентября 2023, 21:36 Подмосковные команды вышли в финал Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде Пресс-служба министерства образования Московской области

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Команды Московской области вышли в финал Чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде, сообщили в министерстве образования региона.

Соревнование организовали на базе инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». В них поучаствовали 170 конкурсантов из 40 регионов. Они состязались направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

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Подмосковье представили 10 участников и шесть экспертов по шести компетенциям. Они учатся в колледже «Энергия», Коломенском аграрном колледже имени Козлова, Физтехе, школе № 14 в Долгопрудном, Ступинском техникуме имени Тумановаи школе № 2 в Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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