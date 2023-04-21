Подмосковье 21 апреля 2023, 23:18 Подмосковные казаки и Минкульт заключили соглашение о сотрудничестве Главное управление региональной безопасности Московской области

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Отдельское казачье общество Московской области и Министерство культуры и туризма Подмосковья заключили соглашение о сотрудничество. Подписание состоялось во время заседания Координационного совета по делам казачества региона, сообщили в подмосковном главном управлении региональной безопасности.

По договору усилят участие казачьих обществ Подмосковья в сфере народного художественного творчества. Также на мероприятии обсудили выделение земли для реестровых казачьих обществ, создание казачьей народной дружины в Котельниках и взаимодействие казачьих обществ с органами местного самоуправления.

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Казаки помогают в охране общественного порядка региона, военно-патриотическом воспитании молодежи, противопожарных мероприятиях, борьбе с наркотиками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей региона на Всероссийский субботник, который пройдет в Подмосковье 22 апреля.

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