Подмосковье 12 апреля 2024, 13:26 Подмосковные кадеты Росгвардии посетили Музей 100-й Гвардейской Свирской дивизии Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Кадеты гвардейского класса Раменского полка в Подмосковье совершили увлекательное путешествие в историю, посетив музей, посвященный подвигу десантников 100-й Свирской дивизии. Он неизменно сохраняет память о подвигах времен Великой Отечественной войны.

Под руководством опытного экскурсовода ребята узнали о мужестве советского народа в период Великой Отечественной войны и о ключевых событиях Свирско-Петрозаводской операции. Рассмотрев выставочные экспонаты и архивные фотографии1940-х годов, кадеты погрузились в атмосферу того времени с помощью тематического видеофильма.

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В завершение мероприятия музей предложил кадетам уникальный опыт. Им провели практические занятия по разборке и сборке макетов учебного пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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