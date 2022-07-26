Подмосковные инспекторы проследят за приостановкой газа при отказе от ТО

Госжилинспекция Московской области контролирует процесс приостановки подачи газа в квартиры, жители которых не позволяют провести техническое обслуживание газового оборудования.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина пояснила, что отключения проводят из-за нарушений при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, отсутствия договора со специализированной организацией, либо отказа пустить внутрь ее специалистов. Кроме того, такие действия подвергают опасности жизни и здоровье всех жильцов дома.

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В Ивантеевке городского округа Пушкинский сотрудники газовой службы обнаружили утечку и падение давления на одном из стояков первого подъезда дома № 7 по улице Маяковского. Подачу газа в девять квартир приостановили, поскольку локализовать место аварии пока не удалось — в одну из квартир специалистов не пустили. По той же причине в ней уже больше года не проводилось техническое обслуживание ВКГО.

Приостановлена подача газа в восьми квартирах дома № 30 по Зеленой улице в Лобне. Причиной стала утечка из резьбового соединения на газопроводе.

«Отключение от газа — вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей. Подача возобновляется после того, как выполнены все установленные законом условия — проведено техобслуживание, и при необходимости выполнены ремонтные работы», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В то же время в Подмосковье действует проект «Социальная газификация». В его рамках коммуникации провели к 20 тысячам подмосковных домов. Специалисты построили 1219 километров труб в 1793 населенных пунктах.