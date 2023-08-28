Подмосковье 28 августа 2023, 12:18 Подмосковные инспекторы ГЖИ отработали почти 5 тысяч обращений за неделю Восстановление освещения / Госжилинспекция МО

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За прошедшую неделю сотрудники Госжилинспекции Московской области обработали в Центре управления регионом 7,1 тысячи заявок от жителей. Более 4,7 тысячи обращений уже решили, остальные закроют в ближайшее время.

За указанный период заявок стало меньше в 27 городских округах. В пятерку лидеров с наивысшими темпами снижения вошли Талдомский округ, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Одинцово и Красногорск.

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Число обращений уменьшилось во всех категориях тематического проблемного топа. Однако жители по-прежнему просят решить вопросы с уборкой подъездов, неисправностью лифтов и восстановлением освещения во входных группах. Также ГЖИ получает обращения в категории «Устранить неисправность дверей и запирающих устройств».

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что сообщить о возникшей проблеме можно на портале ЕДС МО. Заявку примут в работу в течение 24 часов и устранят ее в предусмотренные регламентом сроки. После этого УК отчитывается о проделанной работе, прикрепляя фото. Заявитель либо принимает исправления, либо направляет заявку на доработку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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