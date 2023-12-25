Подмосковье 25 декабря 2023, 10:40 Подмосковные инспекторы ГЖИ отработали более 9 тысяч обращений за неделю Проверка уборки / Госжилинспекция Московской области

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За неделю в Центр управления регионом поступило почти 13 тысяч заявок от жителей, свыше девяти тысяч из которых жилищные инспекторы уже отработали. По словам руководителя ГЖИ Московской области Ольги Фединой, количество заявок снизилось в 25 округах.

В топ-5 округов с наибольшими темпами снижения вошли: Лосино-Петровский, Талдом, Дзержинский, Солнечногорск и Химки. При этом из Восхода и Звездного Городка за семь дней не поступило ни одной заявки.

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В тематический топ вошли вопросы, касающиеся функционирования системы отопления в квартире, уборки подъездов и очистки крыш от наледи.

Ольга Федина напомнила, что направить заявку можно в Единую диспетчерскую службу. Управляющие организации выполнят работы в срок, установленный для каждого типа задач индивидуально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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