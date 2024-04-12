Подмосковье 12 апреля 2024, 17:20 Подмосковные инспекторы ГУСТ решили более 500 задач по восстановлению вентиляций с января ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья отработали 446 заданий по восстановлению работы вентиляций в квартирах и домах с начала года. Именно они несут ответственность за регулярные проверки и обязаны устранять выявленные дефекты.

Так, с начала года жилищные инспекторы наладили работу вентиляций в домах Люберец на Куракинской улице, в поселке Калинина, на улице Урицкого и в рабочем поселке Малаховка.

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Жителям Московской области напоминают, что для решения вопросов в сфере ЖКХ необходимо позвонить по номеру 122*4. Также можно направить обращение в ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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