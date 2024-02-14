Подмосковье 14 февраля 2024, 17:54 Подмосковные инспекторы ГУСТ ответили более чем на 5 тысяч заявок на «Доброделе» за три дня ГУСТ МО

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За три дня инспекторы ГУСТ помогли решить более пяти тысяч проблем жителей на портале «Добродел». Многие из них касались неубранного снега и наледи.

Как отметили в ведомстве, приложение помогает жителю быстро и удобно описать возникшую проблему, приложив фото. Все обращения отрабатываются сотрудники ГУСТ. С понедельника они предоставили 5,2 тысячи ответов.

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Чаще всего зимой жители обращаются по вопросам уборки. Оставить заявки можно по ссылке.

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