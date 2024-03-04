Подмосковье 04 марта 2024, 17:48 Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали почти 9 тысяч заявок по ремонту и уборке за неделю ГУСТ МО

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Инспекторы подмосковного жилнадзора отработали более 8,9 тысячи заявок жителей за неделю. Больше всего обращений поступило из Люберец.

Как рассказали в ГУСТ, чаще всего жители обращались по поводу уборки подъездов, ремонта лифтов и уборки наледи на крышах.

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В ведомстве напомнили, что оставить обращение по поводу коммунальных проблем можно на портале ЕДС. Управляющие компании исполнят заявку в срок.

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