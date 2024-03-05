Подмосковье 05 марта 2024, 17:46 Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали более 3 тысяч заявок на «Доброделе» за сутки ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ Московской области получают обращения от жителей по разным каналам. Один из них — «Добродел». Только за сутки представители управления отработали свыше трех тысяч заявок на портале.

«Календарная весна уже началась, но погода пока „не балует“ теплом, получили более 2,4 тысячи сообщений о необходимости убрать снег или образовавшуюся наледь. Также дают о себе знать первые „подснежники“ — рассмотрено около 60 заявок на оттаявший мусор в зонах зеленых насаждений, внутриквартальных проездах, тротуарах», — отметила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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За порядком в общественных пространствах Московской области помогают следить народные инспекторы. Это активисты, которые фиксируют нарушения на фото, а потом отправляют их ответственным организациям на устранение.

Напомним, жители Подмосковья также могут получить личную консультацию, позвонив по телефону: 8 (498) 602-83-49.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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