Подмосковье 23 декабря 2022, 12:59 Подмосковные хирурги провели операцию ребенку с 6 пальцами на ноге Unsplash

Читать 360tv в

Ребенок полутора лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с врожденной патологией. Родители рассказали, что у мальчика имеется лишний мизинец на ноге.

Реклама

Патология называется полидактилия — это врожденный порок развития, который выражается в лишних пальцах на руках или ногах.

«Такой порок развития успешно лечится в нашей больнице. Мы провели операцию, удалили дополнительный палец и провели реконструкцию сустава. Теперь он восстановлен анатомически верно. Со временем функциональность ноги придет в норму, а последствия патологии не дадут о себе знать», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации. Некоторое время ему нужно будет ходить на физиотерапевтические процедуры.

Губернатор Андрей Воробьев 22 декабря рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».