Подмосковные города вошли в число лидеров по индексу цифровизации

Второй год Минстрой России составляет рейтинг умных городов. В число лидеров обновленного списка попало 15 городов Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«В рейтинге умных городов, который уже третий год представляет Минстрой России, ежегодные лидеры — города Московской области. По данным нового индекса, в топ с самым высоким уровнем цифровизации вошли 15 городов Подмосковья», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Среди городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек на втором месте оказались Химки, на четвертом — Балашиха, на шестом — Подольск и на девятом — Раменское. В топ-10 населенных пунктов с населением от 100 до 230 тысяч человек попали Щелково, Домодедово, Реутов, Коломна, Сергиев Посад, Королев, Люберцы, Красногорск и Одинцово. Среди небольших городов, где живут менее 100 тысяч человек, на первом месте Дубна, на втором — Ивантеевка.

Сейчас в регионе в рамках цифровизации по поручению губернатора Андрея Воробьева постоянно внедряют современные сервисы и услуги и совершенствуют систему цифрового контроля.