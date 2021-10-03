Губернатор Андрей Воробьев в День Московской области поблагодарил жителей и всех, кто делает регион лучше

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Московской области. По его словам, этот праздник — повод сказать спасибо всем, кто делает регион лучше. Впереди область ждут новые достижения, добавил он.

«Поздравляю всех с Днем Московской области! Это важный повод сказать спасибо вам — нашим жителям, всем тем, кто своим трудом, упорством и неравнодушием делает регион лучше! Уверен, что впереди новые достижения и возможности. С праздником!» — написал Воробьев у себя на странице во «ВКонтакте».

Там же губернатор опубликовал видео о темпах развития Московской области. В нем сообщается о том, регион стал одним из лучших сельском хозяйстве, сферах туризма, образования, экологии, цифровизации и по качеству жизни.

«Мы должны быть вместе, не бояться сложных решений, слышать людей, уверенно достигать своих целей. Да, мы сильно изменились и выросли, но теперь выросла наша ответственность, появились новые возможности, новые горизонты и благодаря нашей совместной работе нам есть куда расти дальше», — говорится в ролике.

День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Подмосковью исполнилось уже 92 года.