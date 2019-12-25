Праздник должен быть безопасным. Подмосковные газовики присоединились к челленджу #БезМишуры

В красногорском отделении Мособлгаза зажгли необычную новогоднюю елку. Газовики присоединились к флешмобу #БезМишуры и напомнили о мерах пожарной безопасности в новогодние праздники.

В Красногорском отделении Мособлгаза собрали елку из своего профессионального снаряжения и украсили тем, без чего сотрудники не отправляются ни на один аварийный выезд. Так областные газовики присоединились к челленджу #БезМишуры, который набирает популярность в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники Мособлгаза, как и все готовятся к новогодним праздникам. Ожидается, что в период длинных выходных на улице будет плюсовая температура. И это, как ни странно, для аварийных служб не очень хорошо. Дело в том, что в такую погоду начинают активно перекапывать землю строители и часто повреждают газопровод.

«Если почувствовали запах газа, или еще что-то произошло, то ни в коем случае нельзя лезть в газовое оборудование самостоятельно. Нужно вызвать профессионалов. Набирайте 112 — мы приедем, разберемся, наладим», — посоветовал главный механик АО «Мособлагаз» Александр Яблочнюк.

Источник фото: телеканал «360»

156 аварийных машин по всей области готовы в любой момент выехать на помощь. Максимальное время прибытия бригады составляет 40 минут. И в будни, и в выходные, и в праздники, и даже в Новый год — такая работа. Газовики всегда на страже.

Сотрудники Мособлгаза нарядили свою фирменную елку: повесили новые краны, провода и гайки. Этим они хотели сказать, что оборудование всегда должно быть исправное и в хорошем состоянии.

Источник фото: телеканал «360»

В новогоднюю ночь сотрудники Мособлгаза призывают быть особо аккуратными с газовым оборудованием. И, конечно, применять его только по назначению.

Флешмоб #БезМишуры запущен не столько с целью развлечь, сколько предупредить — во время праздников нужно быть начеку и не забывать о мерах пожарной безопасности.