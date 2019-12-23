«Мособлпожспас» запустил новогодний челлендж #БезМишуры

Не знаете, откуда взять новогоднее настроение? Отделение «Мособлпожспаса» из Клинского округа приглашает Подмосковье поддержать флешмоб #БезМишуры. Запущен он не столько с целью развлечь, сколько предупредить — во время праздников нужно быть начеку и не забывать о мерах пожарной безопасности. Эстафету челленджа #БезМишуры «Мособлпожспас» передает другим госорганам и простым жителям Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Если все содержимое пожарной машины разложить на земле, на пятачке у здания части не будет свободного места. Но зачем они это делают? Неужели ревизия средь бела дня?

Источник фото: телеканал «360»

Совсем нет — челлендж #БезМишуры напоминает о нормах пожарной безопасности в праздники. А заодно у бойцов «Мособлпожспаса» получилось соорудить необычную елочку — из пожарных рукавов.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, планы пожарных на грядущие праздники зависят в том числе и от вас. Вот у бойцов Клинского подразделения «Мособлпожспаса» — дежурство, но и праздник никто не отменял.

«Праздник, конечно, как-то не особо чувствуется. Но мы все равно, хоть и дежурили в Новый год, стараемся елку наряжать, на стол накрываем. Командир приносит торт», — рассказал водитель пожарной техники Сергей Носарев.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках челленджа «нарядить елку» нужно с помощью рабочих атрибутов. Так что если вместо снежных хлопьев за окном освежающий декабрьский душ — подключайте креатив и присоединяйтесь к флешмобу.

Источник фото: телеканал «360»

#БезМишуры — это значит ничего лишнего, легковоспламеняющегося, и даже если вам кажется, что это как-то не по-новогоднему, то просто взгляните на это под другим углом. Так что создаем настроение, участвуем в челлендже и облегчаем работу пожарных в новогодние праздники.