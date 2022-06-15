Подмосковные энергетики продемонстрировали студентам Щелковского колледжа монтаж линий электропередач
Сотрудники Мособлэнерго провели практическое занятие для студентов Щелковского колледжа. Энергетики продемонстрировали монтаж воздушных линий электропередач на полигоне учебного заведения.
Необычное занятие прошло 15 июня. Работники Лосино-Петровского сетевого участка и Фрязинского производственного отделения Щелковского филиала Мособлэнерго показали и объяснили будущим энергетикам как монтируются воздушные линии. Ребята узнали, какие необходимы инструменты, понаблюдали за установкой анкерного и промежуточного крепежей. После мастер-класса студенты закрепили знания на практике. Установленная линия станет учебным пособием для других учащихся.
Щелковский колледж готовит специалистов по направлению «Электрические станции, сети и системы оборудования» и сотрудничает с местным филиалом Мособлэнерго.