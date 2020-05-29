Подмосковные электросети перевели в режим повышенной готовности из-за плохой погоды

Компании «МОЭСК» и «Мособлэнерго» усилили режим работы в области, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение. Создали резервные бригады, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения Александр Самарин.

В компании «МОЭСК» оперативная готовность у 443 бригад. Это свыше двух тысяч человек. Активизированы 2726 машин, а 121 передвижная электростанция — это резервные источники.

В филиалах «Мособлэнерго» готовы 215 аварийных бригад и 796 машин, из которых больше 60 — передвижные электростанции. Проводят внеочередные осмотры воздушных линий.

Если возникнут нарушения, то сотрудники оперативно подадут энергию на время проведения ремонта. Это сделают с помощью передвижных станций.

Круглосуточно работает горячая линия 8 (800) 700-40-70. Звонок бесплатный. Обо всех аварийных отключениях можно сообщить и по телефону Единой диспетчерской службы своего округа.