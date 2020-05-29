Подмосковных водителей попросили остаться дома. Регион будет штормить

В Московской области возможен штормовой ветер. Водителей попросили учитывать погодные условия и быть особенно аккуратными и внимательными на дорогах.

Предупреждение для автомобилистов опубликовал на своем сайте региональный Минтранс. Погода испортится из-за южного циклона.

«Ожидаются сильные дожди. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу и град», — заметили в ведомстве. Во время грозы ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Жителей Подмосковья попросили не выезжать из дома без крайней необходимости. Сев за руль, нужно не забывать о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не стоит в том числе превышать скоростной режим. Рядом с пешеходным переходом важно быть особенно внимательными.

«Не паркуйте транспорт возле деревьев, не ходите рядом с шаткими конструкциями», — подчеркнули в Минтрансе.

Начало лета в столичном регионе тоже выдастся весьма прохладным. В Гидрометцентре предупредили, что температура воздуха в первых числах июня будет аномально низкой для этого периода вплоть до среды.