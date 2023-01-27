Подмосковье 27 января 2023, 15:17 Подмосковные экспортеры продуктов питания примут участие в международной выставке в Дубае Unsplash

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Фонд поддержки экспорта Московской области поможет производителям продуктов и напитков поучаствовать в международной выставке Gulfood 2023. Мероприятие состоится в феврале, в Дубае.

Сразу 20 компаний из Подмосковья станут участниками международной выставки продуктов питания и напитков.

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«Это будет самая крупная выставка за всю историю Фонда поддержки экспорта Подмосковья. Примечательно и то, что все наши компании-участники относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Свою продукцию в Дубае представит компания «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска. Здесь производят мороженое, йогурты, напитки и десерты, а также веганские продукты.

«Перони» из Коломны познакомит участников выставки со своим чаем, медом и кондитерскими изделиями.

«Роял Кейн» из Королева выставит свои сиропы, а «Фуд Тим» из Дмитрова — продукцию из рыбы, ракообразных и моллюсков. «Куки» из Одинцова предоставят печенье без глютена.

Все сопутствующие расходы на участие в выставке возьмет на себя Фонд поддержки экспорта Подмосковья.

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