Подмосковные экопункты приняли 1,7 млн бутылок и банок с начала года

Жители Московской области в этом году сдали в эконпункты 1,7 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В Подмосковье продолжают внедрять раздельный сбор мусора. По всему региону устанавливают экопункты. Это аппараты для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Все жители, которые приносят в экопункты вторсырье, получают взамен баллы, скидки и купоны, которые можно потратить в кафе и магазинах.

Аппараты для приема бутылок и банок уже установили в крупных торговых центрах, государственных учреждениях, во дворах больших жилых комплексов, а 50 экопунктов появились в подмосковных школах.

«В 2021 году подмосковные экопункты собрали почти 1,7 миллиона штук ПЭТ бутылок и алюминиевых банок, что эквивалентно 52 тоннам. В том числе в школах учащиеся сдали более девяти тысяч бутылок и банок: 7,2 тысячи пластиковых бутылок и 1,8 тысячи алюминиевых банок», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что бутылки и банки из экопунктов направляются сразу на переработку. Сортировать вторсырье не нужно, потому что аппараты делают это самостоятельно. Из собранного пластика и алюминия изготовят новые бутылки и банки.

В компании «РТ-Инвест» отметили, что сейчас больше всего вторсырья собрали экопункты в мытищинских лицее №34 и гимназии №1, а также в химкинской школе №29.

Хромушин уточнил, что всего в Московской области работают свыше 100 аппаратов по приему вторсырья, до конца года их количество увеличится до 900 пунктов.

С 2019 года в регионе свыше 4,2 миллиона тонн отсортированного мусора отправили на вторичную переработку. Отходы дома сортируют более 65% жителей региона.