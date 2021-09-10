Почти 50 экопунктов установили в подмосковных школах

В Московской области до конца года установят 900 экопунктов для раздельного сбора мусора. 49 таких аппаратов появились в школах региона с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Экопункты будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Школьники смогут, сдав вторичное сырье, получить баллы от сданной тары. Их можно потратить в магазинах или кафе.

Сначала автоматы установили в здании правительства региона. Пилотная партия показала положительные результаты. Позже аппараты появились в общественных местах, магазинах, торговых центрах с большим скоплением людей и школах.

«Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в экопункты. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье. Мы будем и дальше продолжать экологическое образование в регионе, и устанавливать экопункты во всех округах Подмосковья», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сейчас экопункты появились в школах Долгопрудного, Домодедова, Королева, Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Подольска. Еще два аппарата установят в учебных заведениях региона до конца сентября.

Всего в этом году в Московской области появятся 900 экопунктов. Их установят в 12 муниципалитетах, в которых проживает больше всего жителей. Аппараты появятся в общественных местах с большим потоком людей.

Одно устройство может принять до 200 пластиковых бутылок или 200 алюминиевых банок в сутки. Со всех 900 аппаратов на переработку получится отправить до 56 миллионов бутылок и банок.

Программу реализуют в Московской области поэтапно. Она продлится до 2024 года. За это время в регионе установят порядка пяти тысяч экопунктов.