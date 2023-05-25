25 мая 2023, 05:30
Подмосковные дорожники за сутки ликвидировали более 2 тысяч ям
В Московской области продолжается ямочный ремонт. За сутки на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали более двух тысяч ям, сообщили в минтрансе Подмосковья.
«На муниципальной сети ликвидировали около тысячи ям, а на региональной сети — свыше 1,2 тысячи ям. Активнее всего за сутки на муниципальной сети устраняли ямы в Воскресенске, Балашихе, Одинцове, Коломне, Павловском Посаде», — пояснили в ведомстве.
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Работы проводятся в рамках второго цикла летнего содержания дорог, который завершится в начале июня. Помимо ямочного ремонта специалисты приведут в порядок ограждения, светофоры, знаки и линии освещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.
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Дороги
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