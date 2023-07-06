Подмосковье 06 июля 2023, 14:46 Подмосковные бренды производителей кондитерских изделий вошли в число лучших в России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Марка натуральных кондитерских изделий Rock’n’Cream из Коломны победила на конкурсе новых брендов России. Награждение прошло на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Rock’n’Cream стал одним из победителей партнерской номинации «Магнит». Производитель выпускает чизкейки, муссовые десерты и пирожные.

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«Концепция нашего бренда выросла из желания познакомить людей с легендарными зарубежными десертами. Но зачем везти из-за границы, когда можно делать их в России, решили мы. И не хуже, а даже лучше, с русской душой», — рассказала коммерческий директор компании Наталья Гаврина.

В компании работают более 100 человек, в том числе профессиональные пекари, бренд-шеф и ведущие шоколатье. В год она выпускает свыше 240 тон кондитерских изделий, которые поставляют в «Ашан», «ВкусВилл», «Верный» и другие сетевые магазины.

Победа на конкурсе позволила компании реализовать продукцию на полках сети «Магнит» и получить бесплатную маркетинговую поддержку на всех медиаресурсах компании. Всего на конкурсе Подмосковье представляло более 100 предприятий, три из которых стали победителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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