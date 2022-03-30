Подмосковные больницы расширили штат сотрудников в рамках программы «Приведи друга»

Более 20 медицинских специалистов устроились на работу в Подмосковье по программе «Приведи друга». Она начала действовать в этом году. По ее условиям сотрудник больницы может получить выплату за привлечение работника: до 40 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей — за фельдшера или медсестру.

«В Подмосковье по этой программе трудоустроились уже 25 медработников — из Ивановской, Калужской, Пензенской и других областей. Еще 40 — в процессе оформления документов», — сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Среди 25 привлеченных медицинских специалистов есть участковые терапевты, педиатры, медсестры, акушеры-гинекологи, гастроэнтеролог, невролог, врач скорой помощи и другие. Больше всего сотрудников по этой программе устроились на работу в Домодедовскую, Красногорскую, Зарайскую и Луховицкую больницы.

Выплата за привлеченного сотрудника происходит поэтапно. На первом — 50% суммы выплачивается при трудоустройстве, а оставшиеся 50% — после трех месяцев работы.

Важно, чтобы привлеченный сотрудник работал на основной должности на полную ставку, а до момента нового трудоустройства не работал в медорганизациях Подмосковья в предыдущие шесть месяцев и более.

В конце февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи и учителя в Московской области в этом году получат дополнительные выплаты.