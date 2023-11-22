Подмосковье 22 ноября 2023, 14:17 Подмосковные больницы получили свыше 300 новых диагностических аппаратов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Медучреждения Подмосковья получили свыше 300 аппаратов для функциональной диагностики с начала года. Это техника для проведения ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, электроэнцефалографы и многое другое. Их передали 38 организациям.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, всего стационары и поликлиники получили 322 аппарата. Их передали в учреждения Пушкино, Лобни, Воскресенска, Солнечногорска и других округов.

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«Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной», — отметила она.

По словам главврача больницы Сергиева Посада Олега Дмитриева, новое оборудование будет работать в ФАПах, амбулаториях, стационарах и поликлиниках. Благодаря этому диагностика станет доступнее для жителей.

«Аппараты предназначены для контроля работы сердечно-сосудистой системы и выявления жизненно-угрожающих отклонений. Мы получили более 20 электрокардиографов и один аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма», — рассказал он.

Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС и направлению врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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