Подмосковные больницы получили экзоскелет и аппарат МРТ

Новое медицинское оборудование поступило в Луховицкую больницу, а в МОНИКИ открыли современный кабинет МРТ. Ремонт завершили в поликлиниках Ногинска и Красногорска.

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что пациенты должны получать медпомощь в полном объеме, а врачи — работать в комфортных условиях.

«В прошлом году мы провели ремонт более 120 объектов здравоохранения», — отметила она.

В отделении восстановительной медицины и реабилитации Луховицкой больницы теперь есть экзоскелет. Роботизированный комплекс предназначен для пациентов, получивших травмы или имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы. С его помощью человек может выполнять движения с определенной долей нагрузки. Для каждого настраивают индивидуальную программу: указывают частоту шага, угол сгибания коленного сустава, скорость ходьбы.

В терапевтическом корпусе МОНИКИ установили супермощный томограф 3 Тесла. Аппарат дает изображение с высоким разрешением, что позволяет диагностировать минимальные опухоли и патологические изменения. Сокращается и время проведения исследования.

В поликлинике микрорайона Истомкино в Ногинске обновили все кабинеты и коридоры, заменили осветительные приборы, поставили новую мебель, расширили инфозону. Медицинскую помощь здесь получают более 18 тысяч человек, из них три тысячи — дети.

В филиале Красногорской больницы № 1 — поликлинике «Петрово-Дальнее» — заменили окна, двери, полы. Провели отделочные и электромонтажные работы, обновили систему кондиционирования.

На этой неделе все подмосковные поликлиники вернулись к плановому режиму работы. Возобновилась запись к специалистам, в том числе к узкопрофильным. Сделать это можно, как и прежде, на портале uslugi.mosreg.ru или по телефону 122.