Подмосковье смягчило ковидные ограничения. Что изменилось?

Подмосковье смягчило антиковидные меры. Их будут постепенно отменять, начиная с 26 февраля.

С 26 февраля в Подмосковье отменят обязательную удаленку для работников, в том числе старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

С понедельника, 28 февраля, отменяются обязательные QR-коды для спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

Кроме того, с 28 февраля на мероприятия в помещении можно будет увеличить предельное количество зрителей — до 100 человек. Раньше разрешали 50. А на открытом воздухе одновременно могут находиться 1000 человек (раньше - 500).

Кроме того, для жителей старше 60 лет и людей, страдающих хроническими болезнями, отменили блокировку социальных карт.