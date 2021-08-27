Подмосковные больницы получат 69 аппаратов УЗИ до конца сентября

Еще 69 аппаратов УЗИ направят больницам Подмосковья до конца сентября. Новую технику установят в Дедовске, Истре, Королеве и не только.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, техника улучшит диагностику болезней сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. До конца сентября в 36 лечебных учреждений направят 69 аппаратов УЗИ. Наш приоритет по развитию здравоохранения в Подмосковье — повышение качества и доступности помощи Светлана Стригункова. Еще одна задача, по ее словам, — сократить сроки ожидания необходимых осмотров. «От качества диагностических исследований зависит точность постановки диагноза и начало своевременного лечения», — отметила Стригункова. Новую технику применят для диагностики патологий сосудов, сердца, репродуктивной системы и не только.