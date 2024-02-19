19 февраля 2024, 23:49
Подмосковные боксеры выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях в Люберцах
Боксеры из Подмосковья завоевали четыре золотые медали на XXXVI всероссийских соревнованиях памяти мастеров спорта РФ Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера РФ Александра Щедеркина. Состязания класса «А» проходили среди мужчин от 19 до 40 лет.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в течение пяти дней 127 спортсменов из 22 регионов страны определяли лучших на боксерском ринге в 12 весовых категориях.
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«Золото» получили Леон Курчиев из Ивантеевки, Матвей Варакин из Королева, Михаил Усов из Подольска и Владислав Комаров из Люберец.
Напомним, что XXXVI всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин 19-40 лет проходили в Люберцах с 14 по 19 февраля 2024 года.
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