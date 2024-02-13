Подмосковье 13 февраля 2024, 12:02 Подмосковные бобслеисты выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по зиним видам спорта фото: Федерация бобслея России

Читать 360tv в

Бобслеисты из Подмосковья выиграли золотую и серебряную медали на Спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования пройдут с 11 по 18 февраля в Сочи.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль выиграл дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева, а на второй ступени пьедестала оказались Степан Дубинко и Александр Ефимов.

Реклама

Всего в соревнованиях примут участие 165 представителей Подмосковья. Турниры пройдут по 14 видам спорта в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. За победу будут бороться более 2,5 тысячи человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».