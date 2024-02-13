13 февраля 2024, 12:02
Подмосковные бобслеисты выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по зиним видам спорта
Бобслеисты из Подмосковья выиграли золотую и серебряную медали на Спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования пройдут с 11 по 18 февраля в Сочи.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль выиграл дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева, а на второй ступени пьедестала оказались Степан Дубинко и Александр Ефимов.
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Всего в соревнованиях примут участие 165 представителей Подмосковья. Турниры пройдут по 14 видам спорта в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. За победу будут бороться более 2,5 тысячи человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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