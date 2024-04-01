Подмосковье 01 апреля 2024, 12:12 Подмосковные биатлонистки заняли 3-е место на чемпионате России Союз биатлонистов России

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Сборная Подмосковья заняла третье место в эстафете на чемпионате России по биатлону. В соревнованиях участвовали более 150 биатлонистов из 25 регионов страны, а также представители Белоруссии.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, турнир проходил с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. Регион представили биатлонистки Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.

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В эстафете в формате 4×6 километров среди женщин подмосковные спортсменки завоевали «бронзу», уступив командам из ХМАО и Тюмени.

Ранее Полина Шевнина выиграла золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования на дистанции десять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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