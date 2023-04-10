Подмосковье 10 апреля 2023, 17:42 Баскетбольный клуб «Химки» впервые в истории вышел в полуфинал Суперлиги фото БК "Динамо" Владивосток

Читать 360tv в

Баскетболисты клуба «Химки» одержали победу над «Динамо» из Владивостока в заключительной игре четвертьфинальной серии Суперлиги. Команда из Подмосковья впервые в истории пробилась в полуфинал турнира, сообщило Министерство физической культуры и спорта региона.

Заключительный матч между командами в серии состоялся 10 апреля на домашней площадке «Динамо» во Владивостоке. Игра завершилась победой химчан со счетом 75:54. Коллектив под руководством тренера Андрея Мальцева взял верх над дальневосточным клубом в третьей игре подряд. Таким образом, по итогам матчей «Химки» прошли в полуфинал с общим счетом 3:1.

Реклама

Первые две игры четвертьфинала клубы провели на домашней арене подмосковной команды. В открывающей серию встрече химчане уступили соперникам — 59:63, ответный матч команда Андрея Мальцева выиграла со счетом 71:60. Заключительные игры клубы провели во Владивостоке, третий матч «Химки» выиграли с итоговыми 66:57 на табло.

Соперниками коллектива из Подмосковья в полуфинале станет команда «Уралмаш» из Екатеринбурга, действующие чемпионы Суперлиги. Серия продлится до трех побед, первая игра состоится в столице Урала 20 апреля. Баскетболисты из Химок проводят в турнире второй сезон и впервые вышли в стадию плей-офф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил игроков клуба «Химик» из Воскресенска с выходом в финал Всероссийской хоккейной лиги. В решающем матче подмосковный коллектив обыграл «Металлург» из Новокузнецка со счетом 3:2.