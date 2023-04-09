Подмосковье 09 апреля 2023, 18:34 «Вы не подвели!». Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с победой в полуфинале плей-офф ВХЛ Минспорта Подмосковья

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В ½ финала серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги «Химик» из Воскресенска разгромил новокузнецкий «Металлург» со счетов 3:2. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковную команду с победой.

«„Металлург“ — крепкий орешек, но вы сильнее. Мы болели за вас, особенно наши дети, воспитанники разных спортивных школ — и вы не подвели! В онлайне за матчем следили несколько сотен тысяч болельщиков! Спасибо за игру, за победу!» — написал глава региона в Telegram-канале.

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Воробьев заявил, что «сибиряки — не подарок», однако подмосковные болельщики не перестают верить в победу земляков.

«Мы верим в вас, ваши победы важны для многих, знайте это. Только вперед!» — пожелал губернатор.

Напомним, в основное время хоккеисты сыграли со счетом 2:2. Во втором периоде овертайма победную шайбу забросил «химик» Олег Губин.

Первые матчи финальной серии ВХЛ до четырех побед между воскресенским «Химиком» и красноярским «Соколом» пройдут 16 и 17 апреля 2023 года в Красноярске, а 20 и 21 апреля «Химик» примет соперников на домашней арене.

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