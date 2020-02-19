Подмосковные балерины выиграли серебро на фестивале в Берлине

Ученицы красногорского филиала Московского губернского колледжа искусств выиграли серебро на фестивале танца Tanzolymp в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

В 2016 году Анна Прудникова попросила губернатора региона Андрея Воробьева построить балетную школу в Красногорске. Спустя три года в микрорайоне Изумрудные Холмы открыли училище «Вдохновение». Теперь юные танцоры могут не только заниматься любимым делом, но и покорять мир. Так, Анна Прудникова, Ольга Иванова и Майя Запыленова заняли второе место на международном фестивале Tanzolymp.

«Наше второе место в таком конкурсе стало для нас полной неожиданностью. Как здорово, что у нас в Красногорске есть такое прекрасное училище. Огромное спасибо преподавателям, которые помогают нам стать настоящими артистами», — поделились девочки.

Источник фото: Министерство культуры Московской области

Tanzolymp — престижный международный фестиваль. На нем молодые танцоры могут показать себя. Лауреаты конкурса прошлых лет выступают на авторитетных площадках. Например, в Большом и Мариинском театрах.

«Из 157 организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Московский губернский колледж искусств вошел в топ-3 по Московской области и в топ-500 федерального рейтинга. Благодаря победам в таких престижных международных конкурсах, наш колледж получает высокие рейтинги на федеральном и региональном уровнях», — рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

В фестивале приняли участие около тысячи артистов до 21 года. От России на конкурс поехали больше 200 танцоров. Номинаций было несколько: балет, народный танец, поп-дэнс, модерн и многие другие.