Представители Подмосковья выиграли 15 медалей Дельфийских игр. Трое стали победителями

Трое учащихся из Подмосковья получили золотые медали на ХIV молодежных Дельфийских играх стран СНГ. Перед началом гала-концерта в Красногорске участников конкурса поприветствовали вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Ольги Голодец, Дельфийские игры — это мероприятие, которое уже завоевало сердца и участников, и педагогов, и зрителей.

«Участники каждый раз показывают отличную подготовку, рост мастерства. Я хочу поблагодарить Андрея Воробьева, потому что Игры прошли на высочайшем уровне. Для ребят были созданы все условия и для проживания, и для общения, и, что самое важное, для открытого честного конкурса», — отметила Ольга Голодец.

Золотые медали на конкурсе выиграли двое учащихся Московского Губернского колледжа искусств в Химках: Арсений Чурсин в номинации «Академическое пение» и Дмитрий Воробьев — «Эстрадное пение». Первое место также занял балалаечник Илья Пригожев из Солнечногорской детской школы искусств. Он победил в открытой номинации. Еще 12 представителей Подмосковья стали призерами.

«Я хочу поблагодарить за то, что Подмосковью доверено провести Дельфийские игры. Поздравляю всех лауреатов, здесь собрались творческие люди, добившиеся уже заметных успехов в музыке, культуре. Все делегации из наших дружественных стран высоко оценивают это мероприятие. Мы уделяем большое внимание культуре, музыке, искусству, и приятно, когда есть ребята, которые добиваются высот. Это первые победы, я уверен, что за ними будут следующие», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Дельфийских играх приняли участие более 400 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Московскую область представляли около 100 ребят из 18 муниципальных образований: учащиеся учреждений среднего-профессионального и дополнительного образования, студенты вузов культуры и искусств, воспитанники домов культуры. Они выступали во всех шести конкурсных номинациях, среди которых также были представлены «Фортепиано», «Скрипка», «Народное пение».

«Примененный механизм Дельфийского чемпионата позволяет выявлять победителей столь же эффективно, что и технология традиционных конкурсов, но в чемпионате намного больше зрелищности и азарта, что делает его значительно понятнее и привлекательнее для широкой аудитории, позволяя оставаться при этом профессиональным состязанием», — подчеркнул директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Согласно регламенту, в каждом туре участники соревновались парами, где определялся победитель, выходивший в следующий раунд. До финала доходили двое, где и определялся лучший. Выступления оценивало жюри из более 50 деятелей искусств стран СНГ.