02 мая 2023, 23:12
Подмосковные байкеры открыли мотосезон в 2023 году
В Московской области байкеры открыли мотосезон 2023 года. Он начинается традиционно в начале мая. Погода позволяет безопасно передвигаться на мотоциклах, сообщили в минтрансе региона.
В апреле сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья прошли занятия по вождению мотоциклов и уже несут службу на подмосковных дорогах.
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Байкерам нужно правильно экипироваться, выбирать безопасные маневры и перед мотосезоном вспомнить навыки вождения перед выездом на дорогу.
В Московской области работают порядка 1,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации по направлению движения потока. Они распознают госномер, в поле их зрения находятся и мотоциклы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мотоциклы
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