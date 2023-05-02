Подмосковье 02 мая 2023, 23:12 Подмосковные байкеры открыли мотосезон в 2023 году

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В Московской области байкеры открыли мотосезон 2023 года. Он начинается традиционно в начале мая. Погода позволяет безопасно передвигаться на мотоциклах, сообщили в минтрансе региона.

В апреле сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья прошли занятия по вождению мотоциклов и уже несут службу на подмосковных дорогах.

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Байкерам нужно правильно экипироваться, выбирать безопасные маневры и перед мотосезоном вспомнить навыки вождения перед выездом на дорогу.

В Московской области работают порядка 1,2 тысячи комплексов фотовидеофиксации по направлению движения потока. Они распознают госномер, в поле их зрения находятся и мотоциклы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.

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