Подмосковье 18 марта 2024, 11:35 Подмосковные аутлеты провели мастер-классы и дегустации на Масленицу Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Торговые предприятия Подмосковья с энтузиазмом провели Масленицу. Аутлеты «Архангельский», «Новая» Рига и «Белая Дача» угощали гостей блинами и развлекали мастер-классами.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что аутлеты особое внимание уделили организации фотосессий с персонажами из любимых детских сказок. Гости могли сохранить в памяти этот праздник с яркими и неповторимыми впечатлениями.

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Масленица — это не только время веселья, но и возможность сблизиться с традициями и культурой своего народа. Торговые предприятия Подмосковья с радостью приняли участие в праздновании, предоставляя своим посетителям возможность интересно провести время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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