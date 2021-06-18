Подмосковные арендаторы с начала года погасили отсроченные платежи на 90 млн рублей

Подмосковные арендаторы погасили отсроченные им в прошлом году платежи на общую сумму 88,9 миллиона рублей с января. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Возможностью отсрочить платежи в условиях коронавируса воспользовались почти 800 арендаторов. Так правительство региона поддержало их в сложный период пандемии.

Теперь бизнесмены постепенно возвращают средства. Они поступают в бюджеты городских округов Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства области Андрея Разина, погасили уже 23% общей суммы.

Погасить отсрочку оплаты арендных платежей можно в течение двух лет — в 2021-м и 2022-м Андрей Разин.

Это деньги за аренду земель и имущества, а также областной недвижимости. В июне, по словам Адигамовой, перечислили уже более 4,4 миллиона рублей.

Наибольшие суммы в июне пришли из Балашихи, Раменского, Щелкова, Лобни, Реутова и Орехово-Зуева.

С апреля прошлого года арендаторам предоставили отсрочку в размере 381 миллиона рублей.