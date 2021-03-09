Подмосковные арендаторы в феврале вернули отсроченных платежей почти на 44 млн рублей

Подмосковные арендаторы начали возвращать отсроченные арендные платежи. За февраль предприниматели вернули в бюджет региона почти 44 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Почти 44 миллиона рублей за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли поступили в бюджеты округов региона.

Платежи предпринимателям отсрочили в 2020 году из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Общая сумма отсрочек за аренду имущества в Подмосковье в прошлом году составила свыше 362,3 миллиона рублей, отметил Андрей Разин, зампред правительства региона — министр экологии и природопользования области.

«Администрации муниципальных образований Подмосковья и правительство Московской области, чтобы поддержать малый и средний бизнес в тяжелые времена пандемии, предоставили отсрочку по арендным платежам за период с 1 марта по 1 октября 2020 года по 773 договорам аренды», — уточнил Разин.

Наталья Адигамова рассказала, что больше всего в казну вернули предприниматели из Электростали и Одинцова. Они перечислили в бюджет свыше 8,2 миллиона рублей.

В Люберцах арендаторы вернули почти 5,3 миллиона рублей, в Жуковском — 3,5 миллиона рублей, в Ступине — более 2,8 миллиона рублей, в Богородском — свыше 1,5 миллиона рублей, в Ивантеевке — почти 1,4 миллиона рублей. Пушкинский городской округ и Балашиха вернули в бюджет более чем по миллиону рублей, а Дубна — порядка одного миллиона рублей.

Погасить отсроченные платежи арендаторы смогут в течение 2021–2022 годов.