Подмосковные аграрии купили свыше 150 сельхозмашин с начала года

С начала года аграрии из Подмосковья купили более 150 сельскохозяйственных машин. Сделать это им помогли в областном Минсельхозпроде. Они приобрели тракторы, комбайны и другую технику.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин, на обновление парка аграриям выделили порядка 210 миллионов рублей. Изначально предполагаемую сумму увеличили на 9,4%.

В этом году сельскохозяйственные организации приобрели 153 единицы техники Андрей Разин.

Он уточнил, что среди машин 116 тракторов, 27 зерноуборочных и десять кормоуборочных комбайнов.

«Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования», — сказал Разин.

И отметил, что в первую очередь сельские хозяйства обновляют оборудование, произведенное свыше десяти лет назад. При этом старую технику можно разобрать на запчасти для ремонта.