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    02 октября 2020, 18:07

    Подмосковные аграрии купили свыше 150 сельхозмашин с начала года

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    С начала года аграрии из Подмосковья купили более 150 сельскохозяйственных машин. Сделать это им помогли в областном Минсельхозпроде. Они приобрели тракторы, комбайны и другую технику.
    Подмосковные аграрии купили свыше 150 сельхозмашин с начала года

    Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин, на обновление парка аграриям выделили порядка 210 миллионов рублей. Изначально предполагаемую сумму увеличили на 9,4%.

    В этом году сельскохозяйственные организации приобрели 153 единицы техники

    Андрей Разин.

    Он уточнил, что среди машин 116 тракторов, 27 зерноуборочных и десять кормоуборочных комбайнов.

    «Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования», — сказал Разин.

    И отметил, что в первую очередь сельские хозяйства обновляют оборудование, произведенное свыше десяти лет назад. При этом старую технику можно разобрать на запчасти для ремонта.

    Новости SMI.FM