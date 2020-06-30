Подмосковные аграрии получили свыше 211 млн рублей на покупку сельхозтехники
В основном аграрии приобретают российскую технику, которая не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит их. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составила 193,1 миллионаАндрей Разин.
Он отметил, что в первую очередь сельские хозяйства обновляют оборудование, произведенное свыше десяти лет назад. При этом старую технику можно разобрать на запчасти для ремонта.
Подмосковье — один из немногих регионов, который субсидирует закупку техники для сельского хозяйстваАндрей Разин.
Он подчеркнул, что для предприятий это стало дополнительным стимулом к обновлению своего оборудования.
Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.
И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых тепличных комплексов.