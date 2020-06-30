    30 июня 2020, 19:14

    Подмосковные аграрии получили свыше 211 млн рублей на покупку сельхозтехники

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Аграриям Подмосковья выделили свыше 211 миллионов рублей на покупку техники в этом году. Их направили из бюджета региона. Сельские хозяйства смогут обновить оборудование на сумму, превысившую прошлогоднюю. Тогда они получили 193,1 миллиона рублей.
    Подмосковные аграрии получили свыше 211 млн рублей на покупку сельхозтехники

    В основном аграрии приобретают российскую технику, которая не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит их. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составила 193,1 миллиона

    Андрей Разин.

    Он отметил, что в первую очередь сельские хозяйства обновляют оборудование, произведенное свыше десяти лет назад. При этом старую технику можно разобрать на запчасти для ремонта.

    Подмосковье — один из немногих регионов, который субсидирует закупку техники для сельского хозяйства

    Андрей Разин.

    Он подчеркнул, что для предприятий это стало дополнительным стимулом к обновлению своего оборудования.

    Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.

    И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых тепличных комплексов.