Подмосковье 31 мая 2023, 17:02 Подмосковную молодежь пригласили на IT-форум «Область будущего»

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С 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет образовательный форум ЦФО «Область будущего». Молодежь Московской области пригласили поучаствовать в мероприятии.

«Область будущего — это площадка для создания новой IT-среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив в новейших отраслях IT-индустрии», — уточнили организаторы форума.

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В мероприятии смогут поучаствовать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Форум разделят на две смены.

С 18 по 21 июля состоится «IT-город» для программистов и разработчиков приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов.

С 25 по 28 июля пройдет смена «IT-искусство» для молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн-дизайнеров, геймдизайнеров, индустрии дизайна виртуальных миров и VR/AR — разработчиков.

На форуме состоится конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить миллион рублей на них развитие.

Заявки на участие в форуме будут принимать до 5 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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