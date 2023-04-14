Важное 14 апреля 2023, 16:44 Андрей Воробьев: Подмосковье стало лучшим в России по цифровизации ЖКХ

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Подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России. В основу оценки легло много факторов, в числе которых — упрощение подключения к газу, электричеству, отоплению, создание комфортных онлайн-сервисов для жителей и не только. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что «цифра» позволяет забыть о бумажной волоките.

В Красноярске прошла национальная премия «Умный город». Подмосковье заняло первое место в номинации «Коммунальное хозяйство».

В XXI веке цифровизация — необходимость, а не дань моде. С ее помощью решается множество задач на производствах, в государственных структурах, бизнесе, быту. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что цифровые возможности активно используют в Московской области. Это позволяет создавать удобные онлайн-сервисы для жителей. Такой подход приводит к сокращению очередей и избавляет от лишней волокиты с бумажными документами.

«Это касается и технологического присоединения, и обработки обращений граждан, и социальной газификации. „Цифра“ позволяет нам обеспечивать важные перемены в энергетике и коммунальной сфере. Мы упростили все процедуры, чтобы можно было без волокиты подключиться к газу, электричеству, теплу, воде», — рассказал Андрей Воробьев.

О национальной премии

На премии «Умный город» представили свыше 200 проектов из 51 субъекта России. В финал отобрали более 100 лучших решений.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, Подмосковье стало одним из самых активных участников по количеству поданных заявок на конкурс.

Подмосковный портал «Добродел» получил специальный приз в номинации «Обратная связь» за лучшее цифровое решение для коммуникации с жителями.

Сегодня в Московской области активно внедряют новые функции на портале госуслуг, проводят оцифровку сетей электро-, тепло- и водоснабжения. Работает интерактивная карта коммунальных услуг, на которую нанесли все сведения о многоквартирных жилых домах.

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