Подмосковный «Добродел» помог решить 1,7 млн проблем жителей за пять лет

За время работы сервиса он принял свыше 3,7 миллиона заявок и передал их специалистам. Решить часть проблем удается сразу, а некоторые требуют времени и больших ресурсов.

Портал запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Он не раз подчеркивал важность оперативной отработки любых, даже самых маленьких обращений жителей Подмосковья.

Заявки рассматривают в течение суток. Специалисты устраняют проблему или назначает дату ее решения. Жителям отправляют отчет о работе.

Как зарегистрироваться на портале

Пройти регистрацию в системе «Добродел» можно на сайте или через одноименное мобильное приложение на Android и iOS.

Для подачи заявки необходимо перейти в раздел «Сообщения» и сделать несколько шагов:

• выбрать категорию и городской округ;

• описать суть проблемы;

• прикрепить фотографии;

• выбрать точное местоположение на карте;

• нажать кнопку «Создать сообщение».

Сегодня на «Доброделе» предложено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.