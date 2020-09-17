facebook_pixel
    17 сентября 2020, 12:48

    Подмосковный «Добродел» помог решить 1,7 млн проблем жителей за пять лет

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    За пять лет подмосковный портал «Добродел» решил 1,7 миллиона проблем жителей. Онлайн-сервис принимает все обращения и жалобы, связанные с уровнем качества любых услуг — от ЖКХ до благоустройства.
    Подмосковный «Добродел» помог решить 1,7 млн проблем жителей за пять лет

    За время работы сервиса он принял свыше 3,7 миллиона заявок и передал их специалистам. Решить часть проблем удается сразу, а некоторые требуют времени и больших ресурсов.

    Портал запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Он не раз подчеркивал важность оперативной отработки любых, даже самых маленьких обращений жителей Подмосковья.

    Заявки рассматривают в течение суток. Специалисты устраняют проблему или назначает дату ее решения. Жителям отправляют отчет о работе.

    Как зарегистрироваться на портале

    Пройти регистрацию в системе «Добродел» можно на сайте или через одноименное мобильное приложение на Android и iOS.

    Для подачи заявки необходимо перейти в раздел «Сообщения» и сделать несколько шагов:

    • выбрать категорию и городской округ;

    • описать суть проблемы;

    • прикрепить фотографии;

    • выбрать точное местоположение на карте;

    • нажать кнопку «Создать сообщение».

    Сегодня на «Доброделе» предложено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.

    Новости SMI.FM