Подмосковный «Добродел» помог решить 1,7 млн проблем жителей за пять лет
За время работы сервиса он принял свыше 3,7 миллиона заявок и передал их специалистам. Решить часть проблем удается сразу, а некоторые требуют времени и больших ресурсов.
Портал запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Он не раз подчеркивал важность оперативной отработки любых, даже самых маленьких обращений жителей Подмосковья.
Заявки рассматривают в течение суток. Специалисты устраняют проблему или назначает дату ее решения. Жителям отправляют отчет о работе.
Как зарегистрироваться на портале
Пройти регистрацию в системе «Добродел» можно на сайте или через одноименное мобильное приложение на Android и iOS.
Для подачи заявки необходимо перейти в раздел «Сообщения» и сделать несколько шагов:
• выбрать категорию и городской округ;
• описать суть проблемы;
• прикрепить фотографии;
• выбрать точное местоположение на карте;
• нажать кнопку «Создать сообщение».
Сегодня на «Доброделе» предложено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.