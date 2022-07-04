Воробьев призвал ввести дополнительные меры поддержки подмосковной торговли

Занимающимся торговлей подмосковным компаниям необходимы дополнительные меры поддержки и стимулирования на фоне снижения их показателей в валовом региональном продукте. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона.

Он напомнил, что в общем около 30% показателей экономической деятельности Московской области приходится на сферу торговли. Но за последний период этот показатель снизился, поэтому необходимо принять меры.

«Вы знаете, что структура валового регионального продукта в Подмосковье отличается тем, что четверть, даже больше — под 30%, стало результатом торговли. Здесь, к сожалению, мы видим некоторую корректировку — снижение. Поэтому очень важно смотреть на территориях, как работают торговые центры, какие дополнительные меры поддержки, стимулирования мы должны предусмотреть», — заявил Андрей Воробьев.

Ранее министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина заявила, что за первые четыре месяца этого года снижение розничного товарооборота составило 5,7%, а оптовые продавцы снизили объемы на 5,5%. При этом значительно выросли показатели онлайн-магазинов, которые увеличили объемы проданных товаров на 33%.