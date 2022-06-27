Интернет-торговля выросла на 33% в Подмосковье

О ситуации в экономике Московской области по итогам первых четырех месяцев 2022 года рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Показатели социально-экономического развития Московской области демонстрировали положительную динамику во всех базовых отраслях экономики региона, за исключением торговли, в первые четыре месяца 2022 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Итоги четырех месяцев текущего года показали, что влияние внешних санкций на экономику пока не ярко выраженное и ситуация в целом стабильная. Промышленность показала рост на 7,34%. Обрабатывающие производства, основа промышленности региона, выросли на 7,6%», — отметила Наталия Масленкина. Объем отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и услуг промышленного характера за этот период составил 1,4 триллиона рублей.

По итогам периода с января по апрель объем строительных работ вырос на 46,4% — до 176 миллиардов рублей. Положительную динамику в этом секторе связывают с ростом строительства многоквартирных домов и коммерческой недвижимости, автомобильных дорог и автомагистралей, коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

Ввод жилья вырос в 2,5 раза и составил 6,1 миллиона квадратных метров.

Значительно увеличился грузооборот транспорта — на 32%.

А вот на товарном рынке в этот период отмечают отрицательную динамику. Снижение розничного товарооборота составило 5,7%, оборот оптовой торговли сократился на 5,5%. При этом интернет-торговля выросла на 33%.

Наибольший рост в сфере услуг отмечен в области ЖКХ, медицины и гостиниц. Объем платных услуг, оказанных населению, за четыре месяца вырос на 9,5% — до 243,2 миллиарда рублей.

Вложения в основной капитал в Подмосковье в январе — марте этого года составили более 215 миллиардов рублей. Это на 33,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.