Большой дом для счастливого детства. Подмосковной семье с 10 детьми подарили сертификат на 10,5 млн рублей

Большая семья из Чехова сможет купить дом для своих 10 детей. Теперь ребятам будет где побегать и поиграть — семье вручили сертификат на сумму больше 10,5 миллиона рублей.

Семья Мошечковых обратилась в администрацию городского округа Чехов с просьбой о предоставить им субсидию по подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». В прошлом году их поставили на учет как нуждающихся в жилом помещении.

История многодетной семьи не оставила равнодушным никого — свидетельство на право получить субсидию больше чем на 10,5 миллиона рублей Мошечковым вручил глава округа Григорий Артамонов. Многодетные родители смогут купить квартиру или построить большой дом по собственному проекту в Московской области.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Долгое время семья жила в маленькой съемной однушке, а вскоре перебралась в двушку, но места категорически не хватало.

«Места на всех маловато, поэтому мы обратились в администрацию городского округа за помощью. И нас услышали!» — подчеркнул Илья Мошечков.

Отец семейства рассказал, что на полученные средства они планируют купить большой просторный дом, где с малыши смогут резвиться и играть.

Всего с 2013 года по подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» областной госпрограммы «Жилище» субсидию дали пяти многодетным семьям.

Как пояснила начальник отдела жилищных вопросов чеховской администрации Юлия Палоян, такая субсидия предоставляется многодетным семьям, имеющим семь и более детей, из которых не менее трех — в возрасте до 18 лет. Семьи должны состоять на учете в органах местного самоуправления как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма.

Право на улучшение жилищных условий с использованием жилищной субсидии предоставляется многодетной семье только один раз.