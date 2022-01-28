Подмосковное казачество займется воспитанием молодежи

Подмосковное казачество займется воспитанием подрастающего поколения. Соответствующее соглашение заключили в Солнечногорске. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой а пресс-службу Главного управления региональной безопасности региона.

Отныне казаки Солнечногорского хуторского казачьего общества станут заниматься с подростками в военно-патриотическом кружке. Они станут обучать молодежь начальной военной подготовке.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева, кластер непрерывного казачьего образования в регионе расширяется. Функционирует Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Доватора, 16 казачьих кадетских классов работают в муниципалитетах Шатуры, Домодедова, Видного, Наро-Фоминска, Электростали. Планируется открытие еще одного такого класса в Одинцове.

Отмечается, что ученики казачьих кадетских классов, помимо программы средней школы, активно развивают физическую подготовку, осваивают различные виды творчества, углубленно изучают историю государства и проходят начальную военную подготовку.

Ранее сообщалось, что казаки из Тулы потребовали закрыть канал ТНТ после демонстрации поцелуя двух мужчин.